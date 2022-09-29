Пугачёва снова уехала из России

Певица Алла Пугачёва опять покинула Россию. Местом назначения артистки снова стал Израиль, в который она отправилась из аэропорта Внуково в сопровождении своих детей, Гарри и Лизы.

Примадонна на этот раз взяла билеты в один конец, и это несмотря на то, что её дети в сентября только пошли в школу.

Недавно Пугачёва попросила признать её иноагентом, из солидарности со своим супругом, Максимом Галкиным*, которого она назвала «честным и порядочным человеком, настоящим патриотом России».

Сам Галкин* сейчас ездит по разными странам мира в турне со своими концертами, а о его возвращении на родину не идёт и речи.

* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.