Певица Алла Пугачёва опять покинула Россию. Местом назначения артистки снова стал Израиль, в который она отправилась из аэропорта Внуково в сопровождении своих детей, Гарри и Лизы.
Примадонна на этот раз взяла билеты в один конец, и это несмотря на то, что её дети в сентября только пошли в школу.
Недавно Пугачёва попросила признать её иноагентом, из солидарности со своим супругом, Максимом Галкиным*, которого она назвала «честным и порядочным человеком, настоящим патриотом России».
Сам Галкин* сейчас ездит по разными странам мира в турне со своими концертами, а о его возвращении на родину не идёт и речи.
* - включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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