Российские журналисты сообщили, что комик Александр Гудков находится в Узбекистане. При этом в РФ проходит частичная мобилизация, напомнили СМИ.
"Гудков не стоит в очередях, так как выбрал не самое популярное направление", — отметили в Mash.
По информации Telegram-канала, юморист гуляет по Ташкенту.
Ранее Гудков снял пародийный клип на песню Shaman "Я русский". Руководитель общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков потребовал завести в отношении актёра уголовное дело. Активист обвинил комика в разжигании межнациональной розни.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.