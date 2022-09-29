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В Узбекистане заметили юмориста Александра Гудкова

Шоу-бизнес

Российские журналисты сообщили, что комик Александр Гудков находится в Узбекистане. При этом в РФ проходит частичная мобилизация, напомнили СМИ.

"Гудков не стоит в очередях, так как выбрал не самое популярное направление", — отметили в Mash.

По информации Telegram-канала, юморист гуляет по Ташкенту.

Ранее Гудков снял пародийный клип на песню Shaman "Я русский". Руководитель общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков потребовал завести в отношении актёра уголовное дело. Активист обвинил комика в разжигании межнациональной розни.

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Автор: Евгения Васильева.
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