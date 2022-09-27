Малежик: умер большой артист Борис Моисеев

Российский певец Вячеслав Малежик в разговоре с Pravda. Ru заявил, что исполнитель Борис Моисеев был умным и интересным человеком. Как подчеркнул собеседник издания, артист в компании всегда привлекал к себе внимание.

"Очень жалко, что он ушёл, тяжело болел. Его песни говорят о вокальных данных. Моисеев придумал несколько всенародно известных произведений. Например, "Голубую луну", — сказал Малежик.

По его мнению, Моисеев испытывал одиночество из-за своего ума. При этом собеседник издания отметил, что скончавшуюся звезду российского шоу-бизнеса не стоит называть просто певцом.

"Я бы сказал, что умер большой артист", — заключил исполнитель.

Ранее о смерти Моисеева сообщил его арт-директор Сергей Горох. Он заявил в интервью РИА Новости, что музыкант скончался во вторник, 27 сентября, в два часа ночи. В 2010 году певец пострадал от инсульта и перестал часто появляться на публике.