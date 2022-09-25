64-летний американский актёр из Голливуда Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Актёр Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. На своей странице в соцсетях его жена Хилария Томас сообщила о рождении дочери.

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту — Иларию Каталину Ирену. Её братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя её в нашем доме," — поделилась эмоциями супруга актёра.

Сейчас в звёздной семье воспитываются семь детей: новорождённая Илария, годовалая Лючия, полуторогодовалый Эдуардо, 4-летний Ромео, 5-летний Леонардо, 7-летний Рафаэль, 8-летняя Кармен. Также у Болдуина есть взрослая 27-летняя дочь, которую родила Ким Бейсингер. Актёр никогда не скрывал, что хотел большую семью.