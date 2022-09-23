Актёр Бурунов выписан из больницы после COVID-19

Представитель известного актёра Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина заявила, что он больше не находится в больнице. Как отметила собеседница РИА Новости, состояние артиста можно назвать стабильным, он намерен восстанавливаться после коронавируса.

"Чувствует себя нормально", — добавила Сайфулина.