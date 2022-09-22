Зверев, Нагиев и Агутин подлежат частичной мобилизации

Стилист Сергей Зверев, телеведущий Дмитрий Нагиев и певец Леонид Агутин соответствуют условиям для призыва в армию в рамках частичной мобилизации.

Все трое артистов служили в армии. Зверев был заместителем командира взвода в Вооруженных силах СССР. Он ушёл со службы в звании старшего сержанта.

За плечами у Нагиева и Агутина также есть армейское прошлое. К ним можно добавить и танцора Сергея Глушко, который с красным дипломом окончил Военный инженерный институт и имеет звание лейтенанта.

В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.