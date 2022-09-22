Стилист Сергей Зверев, телеведущий Дмитрий Нагиев и певец Леонид Агутин соответствуют условиям для призыва в армию в рамках частичной мобилизации.
Все трое артистов служили в армии. Зверев был заместителем командира взвода в Вооруженных силах СССР. Он ушёл со службы в звании старшего сержанта.
За плечами у Нагиева и Агутина также есть армейское прошлое. К ним можно добавить и танцора Сергея Глушко, который с красным дипломом окончил Военный инженерный институт и имеет звание лейтенанта.
В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.