Актёр Сергей Бурунов заболел коронавирусом и попал больницу. О проблемах со здоровьем артиста рассказала агент Бурунова Анастасия Сайфулина.
Актёр Сергей Бурунов объяснил поклонникам, что его состояние стабильно. Он заверил, что сам принял решение о госпитализации, чтобы не заражать окружающих.
Представитель 45-летнего актёра высказалась о болезни звезды фильма "Полицейский с Рублёвки".
"Сергей действительно заболел ковидом. Как ответственный человек, внимательно относящийся к своему здоровью, он поехал в больницу. Чувствует себя вполне нормально", — отметила Сайфулина.
Агент порекомендовала "носить чаще маски и пользоваться санитайзерами".
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