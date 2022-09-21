Актёра Сергея Бурунова госпитализировали в больницу с COVID-19

Актёр Сергей Бурунов заболел коронавирусом и попал больницу. О проблемах со здоровьем артиста рассказала агент Бурунова Анастасия Сайфулина.

Актёр Сергей Бурунов объяснил поклонникам, что его состояние стабильно. Он заверил, что сам принял решение о госпитализации, чтобы не заражать окружающих.

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"Сергей действительно заболел ковидом. Как ответственный человек, внимательно относящийся к своему здоровью, он поехал в больницу. Чувствует себя вполне нормально", — отметила Сайфулина.

Агент порекомендовала "носить чаще маски и пользоваться санитайзерами".

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