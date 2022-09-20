Российские журналисты заявили, что правоохранители заподозрили народную артистку СССР Аллу Пугачёву в очернении армии нашей страны. Предположительно, причиной послужило сообщение в соцсети с просьбой исполнительницы признать её иностранным агентом.
По информации канала журналистки Ксении Собчак "Осторожно, новости", жительница Московской области призвала полицейских изучить пост Пугачёвой и обвинила её в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации при "иностранной поддержке".
Ранее Пугачёву за критику военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине осудили телеведущий Владимир Соловьёв, депутат Елена Драпеко и рэпер Тимати.
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