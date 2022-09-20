"Осторожно, новости": полиция проверяет Пугачёву по статье о дискредитации ВС РФ

Российские журналисты заявили, что правоохранители заподозрили народную артистку СССР Аллу Пугачёву в очернении армии нашей страны. Предположительно, причиной послужило сообщение в соцсети с просьбой исполнительницы признать её иностранным агентом.

По информации канала журналистки Ксении Собчак "Осторожно, новости", жительница Московской области призвала полицейских изучить пост Пугачёвой и обвинила её в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации при "иностранной поддержке".

Ранее Пугачёву за критику военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине осудили телеведущий Владимир Соловьёв, депутат Елена Драпеко и рэпер Тимати.