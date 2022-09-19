Юрист о планах Пугачёвой стать иноагентом: одного желания мало

Юрист Алёна Самородова прокомментировала намерение певицы Аллы Пугачёвой стать иноагентом.

По мнению эксперта, лишь одного желания для присвоения такого статуса недостаточно.

"Статус иноагента присваивается только при установлении того, что лицо получает иностранное финансирование или находится под иностранным влиянием. По желанию лица этот статус не присваивается", — отметила Самородова в беседе с "Москвой 24".

Однако тот факт, что супруг Пугачёвой, Максим Галкин*, является иноагентом, можно рассматривать в качестве основания для проверки артистки.

Однако даже если до этого дойдёт, Минюст обязательно примет во внимание заслуги Пугачёвой, а также имеющиеся у неё государственные награды, которые сыграют роль положительной характеристики и повлияют на благосклонность суда.

Юрист добавила, что случай Пугачёвой уникален в своём роде, и предположила, что он станет исключительным.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.