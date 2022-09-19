Адвокат Алишер Захидов заявил, что Алле Пугачёвой может грозить штраф до 50 тысяч рублей за слова об СВО.
Захидов объяснил, что формально Пугачёву могли бы привлечь к административной ответственности по КоАП, статья 20.3. 3. Однако для этого нужно провести экспертизу её слов.
В беседе с "Абзацем" Захидов сказал, что уголовного дела на примадонну завести не смогут, так как для этого нужно, чтобы она привлекалась к административной ответственности.
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