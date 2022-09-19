Адвокат Захидов: Пугачёвой может грозить штраф до 50 тысяч за слова об СВО

Адвокат Алишер Захидов заявил, что Алле Пугачёвой может грозить штраф до 50 тысяч рублей за слова об СВО.

Захидов объяснил, что формально Пугачёву могли бы привлечь к административной ответственности по КоАП, статья 20.3. 3. Однако для этого нужно провести экспертизу её слов.

В беседе с "Абзацем" Захидов сказал, что уголовного дела на примадонну завести не смогут, так как для этого нужно, чтобы она привлекалась к административной ответственности.