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Адвокат Захидов: Пугачёвой может грозить штраф до 50 тысяч за слова об СВО

Шоу-бизнес

Адвокат Алишер Захидов заявил, что Алле Пугачёвой может грозить штраф до 50 тысяч рублей за слова об СВО.

Захидов объяснил, что формально Пугачёву могли бы привлечь к административной ответственности по КоАП, статья 20.3. 3. Однако для этого нужно провести экспертизу её слов.

В беседе с "Абзацем" Захидов сказал, что уголовного дела на примадонну завести не смогут, так как для этого нужно, чтобы она привлекалась к административной ответственности.

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Автор: Юлиана Смирнова
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