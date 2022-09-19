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Подоляка: Пугачёва "подставила" Пескова, попросив признать её иноагентом

Шоу-бизнес

Просьбу Аллы Пугачёвой о признании её иностранным агентом вслед за мужем нужно выполнить. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт напомнил, что совсем недавно известную певицу даже пытались защищать "на самом верху". Так официальный представитель президента России Дмитрий Песков объяснял, что Пугачёва не солидарна со своим мужем в отношении позиции по Украине.

Однако Примадонна точку в этом споре поставила сама, "подставив" тем самым и Пескова.

"Конечно, не мне принимать решение, но думаю, что просьбу "госпожи Галкиной" надо уважить, и помочь ей быть верной соратницей своего мужа. Я очень надеюсь, что Песков "услышал" это заявление и больше не будет защищать Аллу Галкину", — написал Подоляка в своём Telegram-канале.

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Автор: Максим Александров
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