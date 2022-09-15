Осудивший спецоперацию Агутин споёт на ставропольском фестивале в честь СВО

Российский певец Леонид Агутин приехал в Ставрополь, чтобы принять участие в музыкальном фестивале "На высоте", который посвящён специальной военной операции. При этом ранее артист высказывался против СВО, сообщает EADaily.

Министерство культуры Ставрополья пригласило Агутина выступить на патриотическом молодёжном фестивале, который пройдёт 16-20 сентября.

Позже общественные деятели Ставропольского края попросили губернатора отменить концерты Агутина, объяснив свою позицию тем, что Агутин не поддержал русских людей на Донбассе и не осудил публично действия украинских националистов.

"Агутин занял демонстративную пассивную позицию — объявил себя "человеком вне политики" и убежденным "пацифистом". Такое равнодушие к происходящему злу равноценно открытому предательству", — сообщается в письме, который общественники отправили к губернатору Владимиру Владимирову.

Но министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачёва заявила, что Агутин всё равно выступит в Ставрополье.

Ранее Агутин назвал спецоперацию "войной против братского народа" и потребовал, чтобы власти РФ заключили мирный договор с Украиной.