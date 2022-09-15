Вечер памяти российского исполнителя Пьера Нарцисса в оном и кафе Москвы закончился громким скандалом.
Разборки устроили экс-супруга Нарцисса и его "любовница".
Как сообщает РуЛайф, полемика переросла в драку. Разнимать женщин пришлось наряду полиции.
Фанаты Нарцисса уже высказались по поводу инцидента и заявили, что Пьеру "было бы стыдно" за них обоих.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.