Вечер памяти певца Пьера Нарцисса в Москве закончился большим скандалом

Вечер памяти российского исполнителя Пьера Нарцисса в оном и кафе Москвы закончился громким скандалом.

Разборки устроили экс-супруга Нарцисса и его "любовница".

Как сообщает РуЛайф, полемика переросла в драку. Разнимать женщин пришлось наряду полиции.

Фанаты Нарцисса уже высказались по поводу инцидента и заявили, что Пьеру "было бы стыдно" за них обоих.