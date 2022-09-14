Адвокат актрисы Кристины Асмус назвал законным решение Тверского районного суда Москвы о прекращении производства по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Владимир Ляховский также объяснил, почему дело может иметь продолжение.
Юрист в беседе с телеканалом "360" заявил, что ему, вероятно, удалось убедить суд в своей правоте. Однако, решения суд не отменял, уточнил он, так как против актрисы составили протокол об административном правонарушении.
И одним из возможных вариантов развития событий может быть прекращение производства по делу за отсутствием состава нарушения. Именно такой вердикт и вынес суд, пояснил адвокат.
Он также добавил, что решение может быть обжаловано, но дело возбудить повторно нельзя.
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