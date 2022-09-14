Дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Ранее на актрису был составлен протокол об административном правонарушении.
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