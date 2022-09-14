Суд в Москве прекратил дело в отношении Кристины Асмус

Дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Ранее на актрису был составлен протокол об административном правонарушении.