Группа "Ленинград" выразила сожаление из-за смерти фанатки на концерте

Рок-группа "Ленинград" выразила сожаление в связи со смертью фанатки, которая была госпитализирована после концерта музыкального коллектива в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

"Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло", — сообщил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, 42-летняя зрительница скончалась из-за проблем с сердцем.