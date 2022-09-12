Рок-группа "Ленинград" выразила сожаление в связи со смертью фанатки, которая была госпитализирована после концерта музыкального коллектива в "Лужниках" в субботу, заявил РИА Новости пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.
"Мы, конечно, сожалеем очень, что это произошло", — сообщил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин в беседе с РИА Новости.
По его словам, 42-летняя зрительница скончалась из-за проблем с сердцем.
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