Садальский попросил Юлиана бросить землю в могилу королевы Елизаветы

Актёр театра и кино Станислав Садальский заявил, что не любит давать денег взаймы, однако для певца Юлиана сделал исключение. Не смог отказать, так как он летит в Лондон проститься с королевой Елизаветой II.

По словам артиста, Юлиан не успевает к 14 сентября, когда траурная процессия проследует на экипаже Королевской конной артиллерии из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец, где Елизавета будет лежать в Вестминстер-холле.

Однако билеты через Стамбул уже куплены на 18-е число, а 19-го певец, покоривший британскую королеву исполнением "Русского вальса", сможет проститься с её величеством, заметил Садальский в своём Telegram-канале.

Артист выложил и старую видеозапись, на которой Юлиан поёт в Кремле для Елизаветы, президента России Бориса Ельцина и его жены Наины Иосифовны.

Он также добавил, что попросил Юлиана бросить от него землю в могилу монаршей особы.