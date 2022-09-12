Российские журналисты сообщили, что канал известной журналистки Ксении Собчак проверяют правоохранители. Предположительно, она пропагандирует ЛГБТ.
"Мужчина попросил изучить публикации", — подчеркнул источник РИА Новости.
За пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних Собчак может получить штраф до миллиона рублей. Пока неизвестно, какая обнародованная журналисткой информация возмутила мужчину.
Ранее Собчак сказала, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ может спровоцировать протесты и признания в нетрадиционный ориентации со стороны популярных граждан России.
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