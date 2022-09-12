Прохору Шаляпину в Москве пришлось гореть в огне

Артист Прохор Шаляпин уже давно пользуется любовью женщин, и чаще всего его спутницами становятся дамы, значительно превосходящие певца по возрасту.

Финалист проекта "Фабрика звёзд — 6" тратит много времени и средств, чтобы сохранить привлекательный внешний вид, с удовольствием посещая для этого дорогие и порой даже экзотические спа-процедуры.

В своих соцсетях Шаляпин рассказал поклонникам, что решился на древний китайский массаж огнём. Артист поведал, что начинается эта процедура как обычный массаж, после которого его накрыли одеялом и подожгли. Какое-то время клиенту приходится лежать под горящим покрывалом, однако это стоит потерпеть ради эффективной "чистки чакр" — главной цели этой манипуляции.

"Почистил ауру и чакры. Огненный массаж — древняя китайская практика стимуляции иммунитета, жизненной силы, а также очищения энергетических каналов. Крутая вещь", — поделился впечатлениями Шаляпин.

Фанаты признались, что ничего подобного ещё не видели, и восхитились смелостью исполнителя.