Пенкин заявил, что не хочет выступать в Донбассе из-за разрухи

61-летний российский певец и музыкант Сергей Пенкин в YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" признался, что не хочет давать концерты в регионе с боевыми действиями из-за разрухи.

"Мне тяжело будет выступать в Донбассе. Среди разрухи и этих людей ты приезжаешь петь. Это какое-то кощунство, мне так кажется. Это будет очень больно", — сказал он.

Многие артисты ездят с выступлениями в Донбасс и получают звания. Так, Юрий Киселёв (ЮрКис) был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.

Григорий Лепс — народный артист России недавно побывал в Луганске и дал концерты, тем самым поддержав солдат, участвующих в спецоперации.

Несмотря на это, Пенкин чётко обозначил, что не хочет выступать там всё равно.