Алла Пугачёва показала состояние волос без парика, гуляя с детьми по Москве

Пока её супруг Максим Галкин анонсирует концерты в Кишинёве, Пугачёва после возвращения в Москву устроила детям Лизе и Гарри экскурсию и отправилась с ними в центр столицы, пишет "Телепрограмма.pro".

На Красной площади артистка появилась в джинсах скинни, молочном жакете, скромной блузе и ультрамодных лоферах. За счёт многослойности одеяния верх казался визуально массивнее стройных ножек. На прогулку Примадонна решила не надевать шиньон, продемонстрировав, что осталось на голове без парика. Алла Борисовна показала тонкие ухоженные "отутюженные" локоны с гладкой чёлкой.

"Кончики посеклись? Прилизанная гладкость", "Объёмчик надо было феном придать", "Свои волосы-то?", "А куда паричок любименький девался?", "Волосы исчезли?", "Кончики какие-то куцые, подстричь надо!", "Гладкие и блестящие волосы, просто без объёма", — высказались фолловеры.