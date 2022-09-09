Музыкальный критик Соседов назвал Мадонну бездарной

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал американскую певицу Мадонну бездарной, но работоспособной.

"Я бы даже сказал, что она ни разу не певица. Всё, чего она достигла, было исключительно благодаря её невероятной, нечеловеческой работоспособности. К таланту это не имеет отношения", — заявил Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, среди зарубежных исполнителей хороши ABBA и Queen. Если выбирать среди русской поп-эстрады, то здесь стоит обратить внимание на Полину Гагарину, Диму Билана, Ирину Дубцову, Стаса Пьеху и других, отметил Соседов.

По мнению критика, лучшими российскими рок-музыкантами являются Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Гарик Сукачёв и Сергей Галанин.