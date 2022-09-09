Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В США заявили, что Украина может вернуть Крым в течение года
Глава ВГА Ганчев: ВСУ обстреливают Харьковскую область в пять раз интенсивнее
WarGonzo: штурмовать Красный Лиман готовятся от 3 до 5 тысяч бойцов ВСУ
ВС РФ наносят удары по боевикам ВСУ и складам в Чугуеве
"Контрнаступление" ВСУ на юге Украины всё более похоже на самоубийство
Международный антифашистский форум-2022 проходит в Москве
WarGonzo: боевики ВСУ готовят атаку на Красный Лиман
Украинские военные пишут в соцсетях о “страшном замесе” под Купянском
Армия России перебрасывает "Солнцепёки" на Харьковское направление

Музыкальный критик Соседов назвал Мадонну бездарной

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал американскую певицу Мадонну бездарной, но работоспособной.

"Я бы даже сказал, что она ни разу не певица. Всё, чего она достигла, было исключительно благодаря её невероятной, нечеловеческой работоспособности. К таланту это не имеет отношения", — заявил Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, среди зарубежных исполнителей хороши ABBA и Queen. Если выбирать среди русской поп-эстрады, то здесь стоит обратить внимание на Полину Гагарину, Диму Билана, Ирину Дубцову, Стаса Пьеху и других, отметил Соседов.

По мнению критика, лучшими российскими рок-музыкантами являются Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Гарик Сукачёв и Сергей Галанин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов
Популярное
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.

Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Кнутов: Россия применит ядерное оружие, когда НАТО полноценно вступит в конфликт
Силовые структуры
Спецназ Росгвардии выведен из Балаклеи: есть потери
Силовые структуры
Кнутов: США применят против РФ ядерное оружие, а потом предложат заключить мир
Сергей Лебедев Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР Сергей Лебедев Ольга Лебедева Принцип "спорт вне политики" официально заменён на "никакого спорта, только политика" Ольга Лебедева Анжела Якубовская В театре Вахтангова открыли памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву Анжела Якубовская
Силовые структуры
Поддубный: под Балаклеей нашлись 200 "пропавших" польских танков
Силовые структуры
Подберёзкин объяснил молчание МО РФ по Балаклее: нужно подождать
"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям
Военные новости
"Хитрый план" Генштаба ВС РФ по Балаклее несёт угрозу её жителям
Последние материалы
В РФ скутер называют табуреткой, в США — унитазом, а ценят его в Юго-Восточной Азии
ВС РФ продолжают уничтожать боевиков ВСУ в Херсонской области
В США заявили, что Россия ядерным ударом может отправить США в каменный век
Эксперт дал советы по обогреву квартир до включения отопления
В Оренбургской области потратят около 300 миллионов рублей на изучение дорог
Украинскую группировку в Харьковской области накроет РСЗО "Ураган"
"Офицеры России" возложили цветы к памятнику Дзержинского в "Музеоне"
Россия и Китай отработали совместные удары по авианосцам
Побороть страх управления авто помогут ОСАГО и курсы экстремального вождения
Атакующая группировка ВСУ надеется переправиться через Северский Донец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников