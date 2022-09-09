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Росфинмониторинг исключил Хованского из списка экстремистов и террористов

Шоу-бизнес

Данные популярного блогера Юрия Хованского больше не находятся в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Известно, что правоохранители прекратили уголовное дело 20 июля за истечением срока давности.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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