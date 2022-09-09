Росфинмониторинг исключил Хованского из списка экстремистов и террористов

Данные популярного блогера Юрия Хованского больше не находятся в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Известно, что правоохранители прекратили уголовное дело 20 июля за истечением срока давности.