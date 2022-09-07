Филолог объяснил причину популярности Виктора Цоя: поэтическая составляющая

Рок стал тем языком, который помогал осмыслить эпоху, а культ Виктора Цоя не спадает уже четвёртый десяток лет после его гибели. Об этом рассказал доктор филологических наук, писатель Юрий Доманский в беседе с argumenti.ru.

Дело в том, что Цой погиб на пике, объяснил учёный. Группа "Кино" была самой популярной среди популярнейших советских рок-групп, собиравших тогда стадионы, заметил он.

Добавили героического ореола Цою и роли в художественных фильмах перестроечной эпохи.

"Полагаю, что помимо музыкальной составляющей важную роль здесь играет поэтическая. Тексты Цоя, с одной стороны, просты, а с другой — к его песням интересно возвращаться. Интересно обнаруживать в них то, чего не обнаружил раньше", — объяснил собеседник издания.