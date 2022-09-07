Украинская певица Светлана Лобода стала известной в России благодаря одному человеку. Кому именно, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, Лобода "попала в поток" стараниями продюсера Нателлы Крапивиной. И ей она обязана своим успехом в России на 90%.
До Крапивиной у Лободы не было ни репертуара, ни аранжировщиков, ни авторов. Всё это, как и сценические костюмы, ей подобрала Нателла, заявил критик в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Соседов также утверждает, что продюсер ушла от Лободы сама, так как певица достигла своего творческого предела.
По мнению критика, выше Лобода в будущем уже подняться не сможет.
"Развиваться Лободе больше некуда. Она достигла максимума своих возможностей", — заключил Соседов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.