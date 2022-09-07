Соседов: Лобода обязана известностью в России своему продюсеру

Украинская певица Светлана Лобода стала известной в России благодаря одному человеку. Кому именно, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, Лобода "попала в поток" стараниями продюсера Нателлы Крапивиной. И ей она обязана своим успехом в России на 90%.

До Крапивиной у Лободы не было ни репертуара, ни аранжировщиков, ни авторов. Всё это, как и сценические костюмы, ей подобрала Нателла, заявил критик в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Соседов также утверждает, что продюсер ушла от Лободы сама, так как певица достигла своего творческого предела.

По мнению критика, выше Лобода в будущем уже подняться не сможет.

"Развиваться Лободе больше некуда. Она достигла максимума своих возможностей", — заключил Соседов.