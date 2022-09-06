Певица Манижа стала женой режиссёра Ладо Кватания в Подмосковье

Участница конкурса "Евровидение-2021" певица Манижа сыграла свадьбу. Её избранником стал режиссёр Ладо Кватания.

О браке исполнительницы песни "Русская женщина" сообщила Ксения Собчак. Журналистка разместила снимки, сделанные эксклюзивно для "Oсторожно Media".

Певица выбрала для свадьбы, сыгранной в Подмосковье, пышное белое платье и фату, прикрывающую плечи. На фото Манижа позирует со своим избранником. Режиссёр сопровождал исполнительницу на "Евровидении" весной 2021 года. Тогда стало известно об их отношениях.

Ладо Кватания — 35-летний российский режиссёр и клипмейкер грузинско-украинского происхождения. Он давно помогает Маниже в творчестве. Он снимал клип исполнительницы "Мама", а также является автором замысла для концертного номера певицы на "Евровидении".

Ранее сообщалось, что кубанские казаки отказались выступать на одной площадке с певицей Манижей из-за того, что она выступает против спецоперации на Украине.