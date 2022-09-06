Россияне признали Лободу худшим эстрадным артистом

Россияне приняли участие в голосовании за лучшего эстрадного исполнителя. Им стал Григорий Лепс. Последнее место заняла украинская певица Светлана Лобода.

Ранее она заявила, что была "номером один" на российской эстраде, пока не покинула Россию. Дрессировщик Эдгард Запашный предложил читателям своего Telegram-канала проголосовать за лучшего исполнителя и написал:

"Что такое верх самолюбия? Это когда ты в оргазме кричишь свое имя".

По итогам голосования Лобода заняла последнее место: за неё проголосовали 1% участников опроса.