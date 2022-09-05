Первый канал ищет замену Гузеевой из-за недовольства зрителей шоу "Голос 60+"

Продюсер Владимир Гинзбург рассказал, что Лариса Гузеева может покинуть шоу "Голос 60+", так как зрители обрушились с критикой на телеведущую после выхода шоу в эфир.

По информации CT news, руководство Первого канала уже ищет Гузеевой достойную замену.

Гинзбург признал, что Первый канал необдуманно подошёл к решению о смене ведущего. Дмитрий Нагиев, по его словам, отлично выполнял свою работу. Публика ценила его за харизму и чувство юмора.

Лариса Гузеева, по мнению продюсера, не сможет составить достойную конкуренцию Нагиеву. Продюсер считает, что возвращение Нагиева было бы оптимальным решением.