Генетик Кокорина: ЭКО не имеет отношение к заболеванию раком Заворотнюк и Фриске

Врач-генетик Ольга Кокорина опровергла связь между вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и раковыми опухолями Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.

По словам доктора, в прессе всё чаще появляются сообщения о том, что звёзды российского шоу-бизнеса могли заболеть раком из-за ЭКО.

"Есть много громких историй о том, что какие-то знаменитости перенесли ЭКО и заболели онкологией. Если разбирать их по отдельности, становится совершенно ясно и очевидно, что ВРТ не имело никакого отношения", — пояснила генетик StarHit.

Она подчеркнула, основные причины возникновения рака — возрастные изменения и генетическая предрасположенность. Что же касается слухов про ЭКО, то они возникают из-за неинформированности населения.