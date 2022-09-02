Известная исполнительница Алла Пугачёва посвятила пост российскому режиссёру Никите Михалкову. Она положительно оценила его работу "Раба любви".
Вместе с этим певица назвала Михалкова прекрасным режиссёром. Однако она раскритиковала его нынешнее поведение.
"Куда же исчез прекрасный человек Никита Михалков?" — задалась вопросом Пугачёва.
Ранее российский журналист Владимир Соловьёв обрушился на звезду из-за её возвращения в Россию. Телеведущий допустил, что у "когда-то великой" исполнительницы закончились деньги.
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