Гурцкая: "После проекта "Танцы со звёздами" я поняла, что ничего не боюсь"

Эстрадная певица Диана Гурцкая выступает на сцене около 30 лет. В этом году ей присвоили почётное звание народного артиста России. Певица призналась, что мечтает о создании своего мюзикла или телепередачи. Однако сейчас она выступает в качестве зрителя и наблюдает за работой профессиональных ведущих.

"После проекта "Танцы со звёздами" я поняла, что не боюсь ничего на свете. Когда меня пригласили участвовать в программе, сразу согласилась. Такого быстрого ответа я не ожидала от себя самой, но нисколько об этом не жалею, так как я окунулась в настоящую сказку. Поэтому в мюзикле я бы тоже с радостью приняла участие", — заявила певица в интервью argumenti.ru.

На данный момент Гурцкая занимается благотворительной деятельностью и готовится к фестивалю "Белая трость", который предоставляет возможность слабовидящим детям выступить на одной сцене с артистами.