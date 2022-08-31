Народный артист РФ осудил звёзд, поддержавших снос памятников в Риге

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал предательством поступок латвийского певца Интарса Бусулиса, который прославился в России, но поддержал снос памятника Воинам-освободителям в Риге.

Бусулис стал знаменит в России после того, как принял участие в российском вокальном конкурсе "Голос". Это не помешало ему позитивно отреагировать на снос памятника. Продюсер Яна Рудковская эмоционально отреагировала на поступок Бусулиса:

"И этот человечек сидел в жюри "Новой волны" в Сочи два года назад с нашими артистами! Обнимался и целовался! Сейчас как будет всем им после этого в глаза смотреть?!"

Актёр Никоненко напомнил, что российский император Пётр Первый купил у Швеции территории современной Эстонии и Латвии и позволил жить на них латышам и эстонцам.

"Кто прикоснулся даже в мыслях к разрушению памятника, достойны полного человеческого презрения. Они поддерживают негодяев всего мира, которыми заправляют американцы", — сообщил артист в беседе с Народными новостями.

В четверг, 25 августа в столице Латвии был снесён памятник Освободителям Риги. По словам депутат Госдумы Анатолия Вассермана, такие монументы невыгодны европейским фашистам и их англосаксонским покровителям.