Краско о секрете семейной жизни Пугачёвой: "Все её мужья были слабее Галкина"

Актёр Иван Краско прокомментировал возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Артист признался, что его это известие обрадовало.

Краско считает, что супруг Примадонны Максим Галкин, который сейчас выступает с концертами в Австралии, тоже должен последовать её примеру и приехать в Москву.

"Они уже больше 20 лет вместе, а это — не шутки! Алла дольше ни с кем не была в браке. Видимо, все ее мужья были слабее Максима в интеллектуальном плане", — высказал предположение Краско в беседе с порталом Prozvezd.

По мнению 91-летнего актёра, всякие нехорошие вещи о Пугачёвой и Галкине недоброжелатели распространяют из зависти.