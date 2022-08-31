Актёр Иван Краско прокомментировал возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Артист признался, что его это известие обрадовало.
Краско считает, что супруг Примадонны Максим Галкин, который сейчас выступает с концертами в Австралии, тоже должен последовать её примеру и приехать в Москву.
"Они уже больше 20 лет вместе, а это — не шутки! Алла дольше ни с кем не была в браке. Видимо, все ее мужья были слабее Максима в интеллектуальном плане", — высказал предположение Краско в беседе с порталом Prozvezd.
По мнению 91-летнего актёра, всякие нехорошие вещи о Пугачёвой и Галкине недоброжелатели распространяют из зависти.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.