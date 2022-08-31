Вика Цыганова высказалась об уехавших звёздах: "И Галкин вылечится"

Певица Вика Цыганова рассказала о своём отношении к звёздам эстрады, вернувшимся в Россию. Она посоветовала определиться Алле Пугачёвой и пожелала ей здоровья.

По словам Цыгановой, Россия должна быть одна, а те, кто приехал или уехал об этом просто не знают. А знают только, что здесь "большой карман", из которого можно доставать бесконечно, заявила певица в беседе с Общественной Службой Новостей.

Пугачёва поняла, что ей дети пойдут в израильскую армию и будут защищать родину, считает она.

"И Галкин вылечится тоже. Песенки, частушки и этот юмор никому не нужен в Израиле оказался, потому что там все так умеют. Там никого не удивить этим", — заключила Цыганова.