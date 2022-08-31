Новость о "возвращении" скандального актёра Алексея Панина вызвала резонанс среди граждан Украины. Ранее он резко осудил спецоперацию, чем завоевал любовь жителей Незалежной.
На днях в прессе появилось сообщение, что актер возвратился в РФ, что вызвало волну критики.
Актёр написал в социальных сетях: "Я вернулся" и получил сотни "нелестных" комментариев от украинских пользователей.
Однако оказалось всё проще: Панин говорил о возвращении к своему блогу в Руснете, а название стало отсылкой к новому фильму.
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