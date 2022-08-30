Пригожин осудил создание "чёрных списков" артистов

Продюсер Иосиф Пригожин считает глупостью факт составления "чёрных списков" артистов, которых запрещено приглашать выступать в закрытых клубах. Своё мнение он высказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так он отреагировал на слухи о том, что певца Валерия Меладзе якобы внесли в такой "чёрный список".

Пригожин считает, что это нереально, поскольку невозможно контролировать этот блэк-лист.

Продюсер также заявил, что Меладзе никуда из России не уезжал и хочет остаться в стране, заметив, что ничего плохого против спецоперации он не сказал.

Продюсер вступился и за других представителей творческих профессий. По его мнению, Алла Пугачёва или Иван Ургант заранее планировали свои зарубежные поездки и строили планы, поэтому и сводить с ними счёты не нужно.

Ранее политолог Марат Баширов написал, что Пугачёва и Меладзе вернулись в Россию под гарантии чиновников высшего звена.