Продюсер Иосиф Пригожин считает глупостью факт составления "чёрных списков" артистов, которых запрещено приглашать выступать в закрытых клубах. Своё мнение он высказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
Так он отреагировал на слухи о том, что певца Валерия Меладзе якобы внесли в такой "чёрный список".
Пригожин считает, что это нереально, поскольку невозможно контролировать этот блэк-лист.
Продюсер также заявил, что Меладзе никуда из России не уезжал и хочет остаться в стране, заметив, что ничего плохого против спецоперации он не сказал.
Продюсер вступился и за других представителей творческих профессий. По его мнению, Алла Пугачёва или Иван Ургант заранее планировали свои зарубежные поездки и строили планы, поэтому и сводить с ними счёты не нужно.
Ранее политолог Марат Баширов написал, что Пугачёва и Меладзе вернулись в Россию под гарантии чиновников высшего звена.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.