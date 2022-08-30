Каменских о возвращении на Украину без Потапа: у него парализовало пол-лица

Украинская певица Анастасия Каменских рассказала поклонникам, что у её супруга Потапа (Алексея Потапенко — Прим.ред.) из-за проблем со здоровьем оказалась парализована часть лица.

Этим заявлением Каменских объяснила, почему вернулась на Украину одна, без своего мужчины. Выяснилось, что Потап в данный момент лечится в Европе.

"У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", — объяснила Каменских в беседе с изданием "СтарХит", предпочтя не называть диагноз мужа.

В последнее время поклонники подозревают, что Каменских беременна. Причиной таких мыслей стала изменившаяся фигура артистки. Однако сама певица иронично отметила, что ей приписывают беременность уже на протяжении десяти лет, и до сих пор подозрения фанатов по этому поводу не подтвердились.