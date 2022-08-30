Украинская певица Анастасия Каменских рассказала поклонникам, что у её супруга Потапа (Алексея Потапенко — Прим.ред.) из-за проблем со здоровьем оказалась парализована часть лица.
Этим заявлением Каменских объяснила, почему вернулась на Украину одна, без своего мужчины. Выяснилось, что Потап в данный момент лечится в Европе.
"У него отняло половину лица. Все переживают, и мой Леша — не исключение. Однако, как мужчина, он должен держаться. Я в истерике, нужно эвакуироваться, нужно помочь, нужно договориться… Его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", — объяснила Каменских в беседе с изданием "СтарХит", предпочтя не называть диагноз мужа.
В последнее время поклонники подозревают, что Каменских беременна. Причиной таких мыслей стала изменившаяся фигура артистки. Однако сама певица иронично отметила, что ей приписывают беременность уже на протяжении десяти лет, и до сих пор подозрения фанатов по этому поводу не подтвердились.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.