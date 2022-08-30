Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вернулась на днях в Россию после почти полугодичного отсутствия. Вслед за этим появились и сообщения о возвращении певца Валерия Меладзе.
Однако это произошло не просто так, считает политолог Марат Баширов. Эксперт порассуждал на данную тему в своём Telegram-канале.
По его мнению, к возвращению известных артистов могут иметь отношение власти России. Некие высокопоставленные чиновники предоставили звёздам эстрады гарантии, под которые они могли приехать в Россию, полагает автор канала.
Когда-то под аналогичные гарантии вернулся из Италии бывший министр Михаил Абызов, однако это не спасло его от уголовного преследования.
Аналитик отметил, что в этих ситуациях довольно разные дела. Но сказать сейчас, что "финансовые важнее политических", нельзя, заключил Баширов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.