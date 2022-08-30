Баширов: Пугачёва и Меладзе вернулись в Россию под гарантии на самом верху

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вернулась на днях в Россию после почти полугодичного отсутствия. Вслед за этим появились и сообщения о возвращении певца Валерия Меладзе.

Однако это произошло не просто так, считает политолог Марат Баширов. Эксперт порассуждал на данную тему в своём Telegram-канале.

По его мнению, к возвращению известных артистов могут иметь отношение власти России. Некие высокопоставленные чиновники предоставили звёздам эстрады гарантии, под которые они могли приехать в Россию, полагает автор канала.

Когда-то под аналогичные гарантии вернулся из Италии бывший министр Михаил Абызов, однако это не спасло его от уголовного преследования.

Аналитик отметил, что в этих ситуациях довольно разные дела. Но сказать сейчас, что "финансовые важнее политических", нельзя, заключил Баширов.