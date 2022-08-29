Писатель Прилепин: Хаматова не заслужила фото с Путиным

Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, на которой российская актриса Чулпан Хаматова обнимает президента РФ Владимира Путина.

Прилепин напомнил, что Хаматова осудила спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине и эмигрировала в Латвию, откуда ругает президента и Россию.

Писатель выразил сожаление по поводу того, что фотографий с Путиным нет у тех артистов, которые заслуживают их больше, чем Хаматова. В качестве примера он привёл певицу Юлию Чичерину, которая открыто поддерживает ДНР и ЛНР и регулярно посещает освобождённые территории, где даёт концерты для военных. Ранее она спела для российских военных на Запорожской атомной электростанции.