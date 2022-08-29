Певица Лолита Милявская собирается уехать из России

Артистка Лолита Милявская поставила всех в известность о том, что собирается уехать из России. Однако певица уточнила, что речь идёт о временном отъезде. О планах бывшей супруги Александра Цекало сообщает "7 дней".

Милявская решила, что пришло время немного отдохнуть, и решила организовать себе небольшой отпуск в солнечной Болгарии, в которой живут её близкие люди — мать и дочка.

Артистка подчеркнула, что её отъезд носит временный характер, она не планирует покидать родину и обязательно скоро вернётся. Лолита уже не в первый раз говорит о том, что навсегда переезжать за рубеж она не планирует.

"Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу!" — веско сказала Милявская.

Ранее портал NVL сообщал о словах Аллы Пугачёвой, которыми она объяснила свой приезд в Россию. Примадонна сообщила, что приехала на родину "наводить порядок в голове россиян".