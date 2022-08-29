Артистка Лолита Милявская поставила всех в известность о том, что собирается уехать из России. Однако певица уточнила, что речь идёт о временном отъезде. О планах бывшей супруги Александра Цекало сообщает "7 дней".
Милявская решила, что пришло время немного отдохнуть, и решила организовать себе небольшой отпуск в солнечной Болгарии, в которой живут её близкие люди — мать и дочка.
Артистка подчеркнула, что её отъезд носит временный характер, она не планирует покидать родину и обязательно скоро вернётся. Лолита уже не в первый раз говорит о том, что навсегда переезжать за рубеж она не планирует.
"Россия мне дала так много, что на чаше весов она перевесила гирьками сразу!" — веско сказала Милявская.
Ранее портал NVL сообщал о словах Аллы Пугачёвой, которыми она объяснила свой приезд в Россию. Примадонна сообщила, что приехала на родину "наводить порядок в голове россиян".
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.