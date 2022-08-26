Гузеева будет получать как ведущая шоу "Голос 60+" столько же, сколько и Нагиев

Журналисты выяснили, какой размер зарплаты ждёт артистку Ларису Гузееву, которой предстоит стать новой ведущей вокального шоу "Голос 60+".

Стало известно, что Гузеевой будут платить столько же, сколько и прежнему ведущему передачи, Дмитрию Нагиеву, а именно — два миллиона рублей ежемесячно.

"Речь идет о 2 миллионах рублей в месяц", - сообщил Telegram-канал "Курятник".

Как уточнили представители телеканала, ведя шоу "Давай поженимся!", Гузеевой платили зарплату в два раза меньше той, которую она будет получать сейчас.