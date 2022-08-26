Эдгард Запашный: российские зрители не примут Хаматову после выступлений в Риге

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный не думает, что актриса Чулпан Хаматова вернётся в Россию в ближайшие годы. В частности, такой вывод артист сделал после того, как в Латвии прошли выступления Хаматовой.

"Чулпан Хаматова просто сожгла все мосты. В России публика вряд ли будет ею довольна. Я уверен, что она разочаровала большое количество своих поклонников", — сказал Запашный, слова которого приводит Teleprogramma. pro.

Запашный добавил, что о России всё время кто-то говорит гадости.

Ранее в Риге прошли концерты Хаматовой, партнёром которой стал актёр Анатолий Белый. Однако зрителям не понравилось выступление российских артистов, и многие даже попросили обратно деньги за билеты.