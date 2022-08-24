Зрители Хаматовой и Белого остались не в восторге от их спектакля

Российская актриса Чулпан Хаматова, переехав в Европу, счастлива, что может продолжать развиваться как актриса. Артистка играет в театре в Риге.

Кроме того, у Хаматовой и её коллеги Анатолия Белого уже есть в планах тур по Прибалтике, в рамках которого они собираются представлять эстонским, латвийским и литовским зрителям постановку "Кабаре Людмилы Петрушевской".

Однако, как оказалось, этот спектакль зарубежные зрители пока не оценили по достоинству. Как пишет Telegram-канал "Абзац", полуторачасовая постановка кажется зрителям затянутой, причём настолько, что некоторые театралы требуют возврата денег, уплаченных за билеты.

"Около 1,5 часа Хаматова и Белый монотонно читали текст с суфлера. Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо" — сказано на канале.