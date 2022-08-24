Шоумен Барецкий: экс-участницу "Дома-2" Кочервей могли убить на почве зависти

Бывшую участницу шоу "Дом-2" Анастасию Кочервей могли убить её подруги на почве зависти. Такое мнение выразил шоумен Стас Барецкий.

В интервью NEWS.ru он отметил, что лично знал погибшую. Как пояснил Барецкий, к трагедии также могли привести "любовные интрижки".

"Какая-то зависть к ней была. Если молодёжь чему-то завидует, они готовы убить", — сказал шоумен.

Он добавил, что экс-участница "Дома-2" любила находиться в центре внимания. Барецкий подчеркнул: Кочервей не хотела оставаться простой и скромной девушкой.

Ранее подруга звезды "Дома-2" сообщила, что тело Анастасии Кочервей нашли в одной из рек Санкт-Петербурга. По её словам, девушку преследовал неизвестный мужчина и угрожал ей расправой. Кроме того, она добавила, что бывшая участница "Дома-2" регулярно употребляла запрещённые вещества и алкоголь.