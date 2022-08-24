Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Daily Express: Евросоюз рискует вступить в войну с Россией
Главу МИД Британии раздражают жёны олигархов РФ за рубежом: "Развлекаются"
Взгляд: США теряют возможность обуздать Турцию и Грецию
"Росатом" поможет организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Потери ВСУ на донецком направлении составили около 600 военных
Онищенко допустил ужесточение масочного режима в России с началом сезона гриппа
Байден заявил о выделении военной помощи Украине в размере 2,8 млрд долларов
Суд Уфы о дискредитации армии Шевчуком: Компрометирует цели и задачи ВС РФ
Издание Military Watch назвало самое ценное вооружение России

Шоумен Барецкий: экс-участницу "Дома-2" Кочервей могли убить на почве зависти

Шоу-бизнес

Бывшую участницу шоу "Дом-2" Анастасию Кочервей могли убить её подруги на почве зависти. Такое мнение выразил шоумен Стас Барецкий.

Шоумен Барецкий: экс-участницу "Дома-2" Кочервей могли убить на почве зависти

В интервью NEWS.ru он отметил, что лично знал погибшую. Как пояснил Барецкий, к трагедии также могли привести "любовные интрижки".

"Какая-то зависть к ней была. Если молодёжь чему-то завидует, они готовы убить", — сказал шоумен.

Он добавил, что экс-участница "Дома-2" любила находиться в центре внимания. Барецкий подчеркнул: Кочервей не хотела оставаться простой и скромной девушкой.

Ранее подруга звезды "Дома-2" сообщила, что тело Анастасии Кочервей нашли в одной из рек Санкт-Петербурга. По её словам, девушку преследовал неизвестный мужчина и угрожал ей расправой. Кроме того, она добавила, что бывшая участница "Дома-2" регулярно употребляла запрещённые вещества и алкоголь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Силовые структуры
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Последние материалы
Глава Свердловской области об аресте Ройзмана: "Заслуживает справедливости"
Военкор Коц: освобождение Донецкой области может занять ещё несколько месяцев
Во взорванной машине погибшего главы ВГА Михайловки была его приёмная дочь
94% жителей Крыма не боятся атак Украины — соцопрос
Белорусские военные направились в Россию для участия в манёврах "Восток-2022"
Шоумен Барецкий: экс-участницу "Дома-2" Кочервей могли убить на почве зависти
Defence24: ВС РФ очень медленно продвигаются до Артёмовска и Соледара
Путин выразил надежду на локализацию пожаров в ближайшие три дня
"Чайка" и другие ретроавто: масштабный фестиваль пройдет на западе Москвы
Суд заочно арестовал Кройхера по делу о мошенничестве с акциями BelkaCar
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников