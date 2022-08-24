Пелагея выиграла суд по вопросу раздела имущества у бывшего мужа Телегина

Хоккеист Иван Телегин пытался оспорить раздел совместно нажитого с экс-супругой Пелагеей имущества, однако ему не удалось отсудить у певицы часть активов.

В Московском городском суде требования Телегина назвали необоснованными. Он планировал отсудить у бывшей жены квартиру, приобретённую на деньги её матери, а также гонорары.

"Отсудить квартиру и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось", — сообщил адвокат Пелагеи Филипп Рябченко в интервью изданию "СтарХит".

При этом отмечается, что загородный дом Телегина и Пелагеи по-прежнему является их общей собственностью.