Австралийский актёр Винсент Джил, сыгравший роль Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года, скончался в возрасте 83 лет. Об этом рассказал его коллега Пол Джонстон.
Точная причина смерти не называется, однако отмечается, что Джил неважно себя чувствовал в последнее время.
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