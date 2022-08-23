Умер австралийский актёр Винсент Джил, сыгравший в фильме "Безумный Макс"

Австралийский актёр Винсент Джил, сыгравший роль Ночного Ездока в культовом фильме "Безумный Макс" 1979 года, скончался в возрасте 83 лет. Об этом рассказал его коллега Пол Джонстон.

Точная причина смерти не называется, однако отмечается, что Джил неважно себя чувствовал в последнее время.