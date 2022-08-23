Юморист Максим Галкин, покинувший Россию после начала специальной военной операции, сейчас даёт концерты в Польше. И, вероятно, имеет успех у зрителей.
Так, это признала продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она оставила свой восхищённый комментарий под последним видео с концерта в Варшаве.
"Все стадионы собрал", — написала продюсер.
Ранее журналист Феликс Грозданов предположил, что Галкин не спешит возвращаться в Россию по двум причинам. Во-первых, сейчас у него идёт летний гастрольный тур, а, во-вторых, ему нужно зарабатывать деньги на обучение детей и на Аллу Пугачёву.
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