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Хаматова: "Я счастливый человек, у меня есть еда, кров, мои дети здоровы"

Шоу-бизнес

Уехавшая в Латвию российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, что здесь ей приходится жить не так, как она привыкла в Москве, и в чём-то себя ограничивать. Однако даже более скромный образ жизни не мешает актрисе чувствовать себя счастливой.

Хаматова: "Я счастливый человек, у меня есть еда, кров, мои дети здоровы"

"Счастье — это волевое понятие. Если говорить про меня, то это смотря в каком разрезе смотреть. Если смотреть отстраненно… Здорова ли я? Я здорова, дети мои здоровы, у нас есть еда, у нас есть кров, конечно, в этом смысле я абсолютно счастливый человек. Но что-то не дает мне быть полностью счастливой. Когда я не могу объяснить несправедливое мироустройство. У меня это не объясняется в моем сознании, и я от этого страдаю и немножко забываю, что я счастливый человек", — объяснила свои ощущения Хаматова в программе "Детский недетский вопрос" на YouTube.

При этом, несмотря на текущие трудности, у актрисы нет планов вернуться в Россию. Она рассказала, что в Латвии её дети пошли в школу, и жизнь продолжается. Артистка призналась, что счастлива снова быть на сцене, хотя даже не рассчитывала на это.

"Я была готова на все — стать таксистом, заниматься доставкой еды. Даже не могла себе представить, что опять смогу выйти на сцену. Для меня это было из области фантастики", — добавила Хаматова.

Актриса призналась, что нынешние бытовые и денежные трудности её не пугают, и она даже рада начать совершенно новый этап в жизни.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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