Губерниев пошутил над ошибкой Бузовой: "Моя-то подруга продолжает лепить!"

Певице и телеведущей Ольге Бузовой досталось от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за ошибку, которую артистка допустила в своём микроблоге.

Бузова разместила в своих соцсетях слова английского драматурга Уильяма Шекспира.

"Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду", — процитировала ведущая классика.

Однако по ошибке она заменила его имя на "Уильман". Пользователи сразу заметили оплошность звезды. Дмитрий Губерниев также не смог промолчать по этому поводу.

"Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?" — пошутил над Бузовой Губерниев.

Комментатор неспроста вспомнил про шведскую писательницу, ведь именно из-за неё у него произошел с Бузовой конфликт в прошлом году. Тогда ведущий в шутку спросил у звезды, "не принимает ли она коньяк по утрам", процитировав слова персонажа Линдгрен Карлсона, которые он адресовал Фрекен Бок. Однако Бузова не поняла, что этот вопрос является цитатой, и расплакалась в прямом эфире.