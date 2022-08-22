Блогер Михаил Шахназаров рассказал, что думает про российскую актрису Ренату Литвинову.
Обозреватель считает, что артистку переоценили в России со своей её "сказочностью и замысловатостью". По его мнению, такой образ больше подошёл бы для Болливуда.
"Прямо Болливуд такой. От слова боль. Вообще, конечно, Рената Литвинова сказочный персонаж в кавычках. Переоценена тетка. Она такая замысловато задумчивая", — сказал Шахназаров.
Блогер считает, что Литвиновой стоит выступать там, где востребованы российские актёры, например, в Латвии, в Новом Рижском театре. Там, по мнению Шахназарова, у Литвиновой есть шансы отыграть последние спектакли.
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